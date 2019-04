'Bezoek aan HBS moet ook feestje zijn voor rolstoelers'

Het begon met een column in het clubblad van HBS. Was het niet hoog tijd voor een rolstoellift? Want daarmee zou ook Jeroen Ephraim, ex-speler van de Haagse voetbalclub, het clubhuis kunnen bereiken...

Hij is duidelijk geen klager. Maar natuurlijk, zo geeft hij toe, zou het voor hem een stuk aantrekkelijker worden om zijn oude club te bezoeken als de kantine van HBS met een rolstoellift bereikbaar was geweest. Niks zo leuk als na afloop van de wedstrijd nog even met een biertje in de hand na te kletsen over de meest belangrijke bijzaak van het leven.



,,Maar het moet niet over mij gaan'', vindt Jeroen Ephraim (53). ,,Het ultieme doel moet zijn dat elke sportclub in Den Haag rolstoelvriendelijk wordt.‘’



De kans dat Ephraim dat nog eens mag meemaken, is plotseling groter geworden na een column in het clubblad, waarin Hagenaar en 'voetbalvader' Dennis Jansen er geen gras over liet groeien. Hoe is het mogelijk, vraagt Jansen - in het dagelijks leven verslaggever media en cultuur van deze krant - zich af, dat een grote club als HBS, met 2200 leden en uitstekende faciliteiten voor de selectie, geen geld heeft voor een lift waarmee ook gehandicapte supporters de kantine kunnen bereiken.

Die column, die brandbrief, maakt veel los bij de club uit 1893. Onder anderen bij Bernard van Dijk, prominent HBS'er. ,,Ik heb gezien hoe Jeroen omhoog getild moest worden om binnen te kunnen komen in zijn favoriete clubhuis. Schrijnend. Zoals het ook schrijnend is om te zien hoe sommige ouderen met pijn en moeite voor of na de wedstrijd naar boven strompelen. HBS moet een club zijn en blijven voor alle leeftijden.‘’



Hij vervolgt: ,,Begrijp me goed, dit is geen aanval op het Algemeen Bestuur van de club. Dat zijn mensen die in hun vrije tijd hard werken. Maar: in deze kwestie laten ze het afweten.’’



In genoemde column beschrijft Jansen hoe Ephraim als 19-jarige jongen op de fiets werd aangereden door een automobilist die hem te laat in het vizier kreeg. Aan de klap die volgde, hield hij een hoge dwarslaesie over. Hij zou nooit meer kunnen lopen, zoveel was meteen duidelijk.



Zijn voetbalschoenen hing hij aan de wilgen, maar de club waarvoor hij als voorstopper had gespeeld, bleef hij volgen. Met dank aan voormalige ploeggenoten en bezoekers, die hem in zijn rolstoel omhoog tilden naar het op één hoog gelegen clubhuis.



,,Totdat ook dat niet meer ging'', zegt hij zonder zweem van zelfmedelijden. ,,Ik werd zwaarder. Moest toen door drie, vier man worden gedragen. Op een gegeven moment wil je dat niet meer vragen. Dat is gewoon lastig.‘’



Clubman Van Dijk kan zich dat goed voorstellen. En omdat de club tot nu toe 'weinig sjoege' geeft, zoals hij het uitdrukt, wil hij samen met andere clubleden en supporters actie ondernemen. Zodat er na een nieuwe tribune, een kersverse kunstgrasmat en een nieuwe keuken binnenkort ook ruimte op de begroting komt voor een lift. ,,Die lift zal ongeveer 30.000 euro gaan kosten'', rekent Van Dijk voor. ,,Goed, ook de entree moet worden aangepast, maar het wordt al met al geen onoverkomelijk bedrag waar we het over hebben. Als ieder lid eenmalig een tientje extra contributie zou betalen, dan ben je er al bijna.''

