Bezoeker Madurodam zelf aan de knoppen van 's werelds grootste stoommachine

Eerst even de kennis van de geschiedenis opfrissen: het gemaal de Cruquius heeft in de 19de eeuw 800 miljard liter water weggepompt om het Haarlemmermeer droog te leggen. Op de kracht van nog altijd de grootste stoommachine ter wereld. Het resultaat is het stuk land met luchthaven Schiphol als een van de hoofdbewoners.

Dát gemaal wordt op een schaal van 1 op 2 nagebouwd in Madurodam. Ter vergelijking: de andere kleine replica’s van beroemde Nederlandse gebouwen en iconen zijn gemaakt op een schaal van 1 op 25. Het gemaal, dat als attractie de naam ‘De Waterwolf’ krijgt naar het roofdier dat water kan zijn, is dus zo groot dat je er als bezoeker in kan.

Hoogste punt

Het symbool van Hollandse daadkracht in de strijd tegen het water is bijna af. Het hoogste punt van De Waterwolf is bereikt en kan naar verwachting in september open als de nieuwste attractie van het mini-Nederlandpark in Den Haag. De gietijzeren balans­armen zijn gisteren het gemaal ingehesen met een hijskraan, als onmisbare onderdelen van de grootste stoommachine ter wereld.

Die machine is straks te bedienen door bezoekers. Terwijl er digitaal massa’s water tegen de ramen van de Cruquius slaan, wordt in teams het gemaal bediend om de strijd tegen het water te winnen.

,,Juist dat samen die klus moeten klaren is erg leuk aan deze attractie’’, zegt Marianne Aalders, woordvoerder van Madurodam en in het jaar 1995-1996 - als middelbare scholier - locoburgemeester van het educatieve mini-stadje. De nieuwe attractie kost 1,5 miljoen euro. ,,De grootste investering die Madurodam ooit voor één attractie heeft gedaan’’, zegt Aalders. Het park doet die investering zelf. ,,We krijgen geen subsidies en geen sponsoring.’’

Daadkracht

Met de keuze voor het Cruquius gemaal is gekozen voor een aansprekend voorbeeld van Hollandse daadkracht, zegt Aalders. ,,Onze attracties moeten iconische waarde hebben. We kunnen ons als Madurodam niet op één doelgroep focussen, want 53 procent van de bezoekers zijn Nederlanders, 47 procent komt uit het buitenland. We willen Nederlanders trots op wat er in Nederland wordt gerealiseerd naar huis laten gaan. Landwinning, zoals door dit gemaal, is nog steeds een kracht van Nederland.’’