Bezoekers Arubadag gaan elkaar te lijf in Rijswijk

Apen in Ouwehands spelen met Haagse brandslangen

9:46 Orang-oetans en gorilla's in Ouwehands Dierenpark in Rhenen kunnen zich binnenkort uitleven op oude Haagse brandslangen. De dierentuin had via Twitter een oproep gedaan voor afgeschreven blusmateriaal als speelgoed voor de apen.