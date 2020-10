Bezoekers Bibliotheek Den Haag hoeven zich niet te registreren

INTERVIEW Topvrouw HMC is agressie op corona-afdelingen zat en zet beveili­gers in: ‘Er is woede om verplaat­sen patiënten’

15:45 Natuurlijk is het ontzettend vervelend als een coronapatiënt uit Den Haag wordt overgeplaatst naar Groningen, zegt Ingrid Wolf, topvrouw van HMC. Maar het is noodzaak want de ziekenhuizen liggen alweer ‘ramvol’ en ‘agressie tegen verpleegkundigen of een advocaat op het ziekenhuis afsturen is onaanvaardbaar’.