Bezoekers mogen binnenkort op de fiets door het Haagse Bos

Vorig jaar is geëxperimenteerd met een ‘Fietsers te gast-pad’, maar dit bleek niet te werken. Om bezoekers die graag op de fiets komen tegemoet te komen, komt de organisatie nu met een nieuw plan. ,,Er is gekozen voor een heldere verkeerssituatie: het wordt een recreatief fietspad en krijgt het onderbord ‘Let op: voetgangers’.” De verandering van de functie van dit pad is onlangs door de gemeente goedgekeurd. Staatsbosbeheer vraagt op dit pad op te letten voor voetgangers. ,,Dit deel van het bos is het meest druk en er zijn ook spelende kinderen.” Door de aanpassing is een extra Oost-West verbinding beschikbaar nabij de Boslaan.



Op maandag 18 maart worden de borden aangepast en zal de nieuwe verkeerssituatie ingaan.