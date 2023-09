Bezoekers onwel door hoge temperatuur tijdens voorstelling in Koninklijke Schouwburg

Haagse kunstenaar (36) veroor­deeld voor aanranding, verkrach­ting en mishande­ling

Haagse kunstenaar Julian A. is maandag veroordeeld tot twintig maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan één aanranding, één verkrachting en de mishandling van zijn ex-vriendin. De Amsterdamse rechtbank sprak A. voor het overige deel van de in totaal zeven beschuldigingen vrij, wegens gebrek aan bewijs.