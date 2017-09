Bezoekers tonen weinig begrip om schrappen voorprogramma

Terwijl de regen met bakken uit de lucht komt en vandaag meteorologische records aan diggelen lijken te gaan, zijn niet alle bezoekers even begripvol over het besluit de voorprogramma’s te schrappen. ,, Makkelijk geld verdienen dit.. beetje jammer.. kijken of we kunnen claimen’’ , schrijft Arthur de Boer in de discussiegroep van het evenement op Facebook. ,,Jullie komen over als graaiers: het geld is binnen, de concertganger kan de pot op’’, vindt een al even boze Jade Stronks. ,,Kan het niet doorgeschoven worden naar zondag’’, opperen enkele fans.