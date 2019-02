Bezoekers van Residentie Orkest boeken vaker op laatste moment

Bezoekers hebben ook in het nieuwe jaar de keuze uit de vertrouwde series van symfonische muziek op de vrijdagavond, Lazy Sunday-concerten op de zondagochtend - al of niet in combinatie met een strandwandeling - en de reeks Masterclassics, waarbij chef-dirigent Nicolas Collon het publiek meeneemt naar de achtergronden van de muziek.

,,De uitdaging voor ons is om nieuw publiek op een toegankelijke manier in aanraking met klassieke muziek te brengen en tegelijk de vaste bezoekers onze vertrouwde kwaliteit bieden'', zegt algemeen en artistiek directeur Sven Arne Tepl van het Residentie Orkest. ,,De tijd is voorbij dat het publiek massaal in een vroeg stadium abonnementen koopt. Mensen willen zich niet te vroeg binden, maar kiezen soms pas een dag van tevoren om naar een concert of theatervoorstelling te gaan.''

Ringtone

Wat volgens Tepl ook is veranderd dat jong publiek minder vertrouwd is met namen van componisten en muziekstukken. ,,Zo hadden we een voorprogramma met een bedrijf waarin we Mozarts Eine kleine Nachtmusik introduceerden. Niemand kende het werk of de componist bij naam, maar bij het luisteren herkende bijna iedereen het. Iemand zei: 'Die heb ik als ringtone!' Een grote kans voor ons omdat we een andere insteek kunnen kiezen om mensen te verleiden.''

Een van de series draait om meesterwerken die iedereen volgens Tepl minimaal eenmaal in zijn leven gehoord moet hebben. Die reeks begint met Symfonische dansen van Rachmaninov en Boléro van Ravel op 21 september.