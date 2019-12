Bezorgd wijkberaad Laak praat vanavond over reljeugd en jaarwisseling

,,We willen adressen van de gemeente waar we brandbare spullen, op straat, kunnen melden,’’ zegt voorzitter Cees van der Meer van het wijkberaad. ,,Tegenwoordig gebruiken jongeren alles wat voorhanden is om het onveilig te maken.’’

Quote Dit heb ik in veertig jaar nog niet meegemaakt Van der Meer

Van der Meer is geschokt nu jongeren afgelopen weekend in Laakkwartier auto’s en containers in de fik staken en een bouwkeet verwoesten met een vuurwerkbom. Ook het incident van 5 december, waarbij een groep jongeren Sinterklaas en twee zwarte pieten op de Laakweg belaagden en uitscholden voor racisten, noemt hij stuitend. ,,Dit heb ik in veertig jaar nog niet meegemaakt,’’ zegt hij.

Jaarwisseling

Bewoners overleggen vanavond, vanaf 19.00 uur in de kantine van de sporthal aan de Paets van Troostwijkstraat met de gemeente en de politie over de jaarwisseling én over de onrust van afgelopen weekend. Ze kregen dit weekend een uitnodiging voor die bijeenkomst per brief.

Stadsdeeldirecteur Hassan el Houari stelt in de brief dat Laak in de feestnacht geen vreugdevuur krijgt. ,,Het is begrijpelijk dat sommige bewoners teleurgesteld zijn. Daarom willen we in gesprek hoe we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat de jaarwisseling in Laak veilig en gezellig kan verlopen,’'stelt hij.

Uit de brief blijkt dat Buurt Preventieteams een extra oogje in het zeil gaan houden. Op risicoplekken komt extra cameratoezicht en extra verlichting.

Van der Meer verwacht vanavond een grote opkomst.

Bekijk hier beelden van vernielingen.