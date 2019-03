Bezorgde bewoners en ondernemers: Deelfiets en -scooter worden her en der ‘gedumpt’

Op de hoek van de Lange Houtstraat en het Plein, midden op de stoep, staat al een paar dagen een brommer met daarop in grote letters ‘Felyx’. Nog vóór de samenwerking met de dienst die de elektrische scooters aanbiedt goed en wel begonnen is. Verrommeling van de binnenstad, stelt Jeroen Oosterwal, voorzitter van Bewonersvereniging Rond het Plein. ,,We zijn bang dat de honderden deelscootertjes en -fietsen die deze weken in de stad verschijnen, her en der gedumpt gaan worden.”



Volgens Oosterwal staan straten als de Herengracht en Korte Poten al propvol bezorgscooters, lichtgevende reclamezuilen en fietsen. ,,Voor een paar honderd extra tweewielers is eigenlijk geen plek meer.” Ook Rita van Hasselt, lid van het dagelijks bestuur van Stichting Binnenstad én vertegenwoordiger van Bewonersbelangen, houdt haar hart vast. ,,Het fietsverkeer in winkelstraten is al jaren een probleem. Op deze manier wordt het er niet beter op. Ik zou zeggen: houd het lekker bij de Haagsche Stadsfiets.”