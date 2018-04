Bezorgdheid over 'Haagse' treinen

Bij reizigersorganisatie Rover Den Haag e.o. bestaan zorgen over twee belangrijke treinroutes die Hagenaars oostwaarts en naar België moeten brengen. Het gaat om de per 9 april uitgeklede dienstregeling van de IC Brussel én over de intercity die deels over de hogesnelheidslijn (hsl) van de hofstad naar Eindhoven gaat. Deze hsl-zuid wordt snel drukker en dat verhoogt het risico op verstoringen.

De NS jubelt dat de intercity naar Brussel vanaf komende maandag een half uur eerder op de eindbestemming is. Maar dat is vooral fijn voor Amsterdammers. Of voor Belgen die in Amsterdam moeten zijn. Voor reizigers uit de Haagse regio wordt de service minder.

Twaalf keer per dag zoeft de IC Brussel - ook wel Beneluxtrein genoemd - vanuit Amsterdam over de hsl door het Groene Hart naar Rotterdam en verder. Daar heb je als Haagse instapper bij Hollands Spoor dus niks aan. Vanaf HS rijden er over een paar dagen nog maar vier treinen per dag rechtstreeks naar de zuiderburen. Om 06.36 uur de eerste, om 18.36 uur de laatste.

Als iemand vanuit Den Haag reist en kiest voor een krappe overstap van 5 minuten in Breda staat die persoon trouwens 13 minuten eerder op Brussel-Zuid dan met de rechtstreekse IC Brussel vanaf HS.

Lobby

Voorzitter Arnold van der Heijden van Rover Den Haag e.o. vindt het dan ook voor altijd jammer dat er straks nog maar vier internationale treinen per dag vanuit zijn stad vertrekken. ,,En dat we die nog hebben, is te danken aan de lobby van het Haagse college van b en w. Anders was de IC Brussel zestien keer per dag vanuit de hoofdstad over de hsl naar België gegaan.’’

Hij wijst op het risico dat bij een povere rechtstreekse dienstregeling het aantal treinpassagiers voor de ‘Benelux’ zal dalen. Met de auto is men immers flexibeler. En minder klanten kan de NS ook weer doen besluiten om te snijden in de dienstregeling van Den Haag naar Antwerpen/Brussel.

Ondertussen bepleit Rover een verbinding Den Haag - Eindhoven - Düsseldorf. ,,Een keer per uur naar Duitsland. Dat zou heel goed zijn.’’ Begin 2016 vroegen de Eindhovense en Düsseldorfse burgemeesters al om een snelle rechtstreekse ic-verbinding tussen Den Haag/Rotterdam - Eindhoven - Düsseldorf.

Vertraagde treinen

Van der Heijden houdt daarnaast ook de rechtstreeks verbinding Den Haag via de hsl-zuid tussen Rotterdam en Breda naar Eindhoven (tweemaal per uur) in de gaten. Dit bestaat vandaag één jaar. ,,Ik gebruik die trein weleens en ben tevreden. De tijdwinst van 9 minuten is fijn.’’ Overigens is het plan van de NS om na 2025 de IC Den Haag - Eindhoven niet twee keer per uur maar ieder kwartier te laten rijden.

Maar de hsl kampt ook vaker dan gewoon spoor met uitvallende of vertraagde treinen. ,,Dat zal niet minder worden als de hsl-zuid drukker wordt. En vanaf morgen gaat ook de Eurostar van Amsterdam/Rotterdam naar Londen de hsl-zuid gebruiken plus dan vanaf 9 april de IC Brussel. Dat kan problemen betekenen voor Haagse ic-reizigers richting Brabant.’’