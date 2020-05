Bezorger gewond na botsing met Picnic-wagen

Eeuwig Den Haag Na twee jaar dwangar­beid in Duitsland komt Herman weer thuis in Loosduinen: ‘Een dagboek vol gruwelen’

20:02 Na twee jaar dwangarbeid in Duitsland komt Herman van Daalhoff op 30 juni 1945 weer thuis in Loosduinen. Zijn ouderlijk huis is gebombardeerd door Britten, zijn broer Theo vermoord door Duitsers. In een boek volgt zijn zoon het spoor terug.