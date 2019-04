Bezorger van scooter getrapt en bedreigd met steekwapen bij Koningin Emmakade

Het drietal eiste geld en vertrok met de buit richting de Chasséstraat. Sindsdien ontbreekt van hen elk spoor. De politie is daarom op zoek naar mensen die iets hebben gezien van de roof.



Het gaat om drie mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk. De een is ongeveer 30 jaar oud en 1.90 lang. Hij heeft een dik postuur en een volle, lange baard. Hij was in het donker gekleed. De tweede wordt op ongeveer twintig jaar oud geschat en is 1.70 à 1.75 meter lang. Hij heeft een slank postuur en een korte, zwarte baard. Hij droeg een capuchon. Ook de derde was ongeveer twintig jaar oud en 1.70 à 1.75 meter lang. Ook hij is slank en droeg een capuchon.



