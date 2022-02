Bezorging van krant in ochtend staat onder druk: ‘Moeten soms bezorgers uit andere steden invliegen’

Jeroen maakte van zijn hobby zijn vak: ‘Niet slecht gedaan, voor een jongen met alleen een pasfotodi­plo­ma’

Jeroen verliet, zonder diploma, de Thomas More Mavo in Voorburg. Hij was slim maar had niet voldoende zitvlees. Jeroen hield van brommers en motoren, van sleutelen en met z’n handen werken. Bij de Staatsdrukkerij werd hij door oude rotten opgeleid tot boekbinder. Na het vervullen van zijn dienstplicht maakte hij van zijn hobby, fotograferen, z’n vak in een fotozaak aan de Prins Bernhardlaan in Voorburg. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Jeroen Lammers (11 april 1963 – 7 januari 2022).

31 januari