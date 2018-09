Bezuidenhout krijgt niet 500, maar 3 parkeerplekken

Ze zouden er vijfhonderd parkeerplaatsen bij krijgen, luidde de belofte in 2011. Zeven jaar later staat in Bezuidenhout-Oost de teller op drie, stelt het Wijkberaad. ,,We zijn klaar om naar de rechter te stappen.’’

Het is soms een zooitje in Bezuidenhout-Oost. Meeuwen pikken er vuilniszakken kapot. ,,We krijgen geregeld klachten over de troep op straat’’, zegt voorzitter Jacob Snijders van Wijkberaad Bezuidenhout. De oplossing is ondergrondse containers, maar die komen er niet, want ze gaan ten koste van parkeerplekken. ,,En de parkeerdruk is al bizar hoog.’’



De gemeente weet er alles van. In 2011 beloofde men Bezuidenhout-Oost 500 extra parkeerplaatsen. Er zijn in de loop der jaren ook plannen gemaakt, maar het resultaat bleef uit: ,,De teller staat na al die tijd op 3’’, zegt de voorzitter.

Protest

Neem twee jaar geleden. De gemeente kwam met een uitgewerkt plan voor 300 plekken. Bijvoorbeeld langs wegen naar Mariahoeve waar geen bebouwing staat. Maar na protest kon Bezuidenhout alsnog fluiten naar 150 plaatsen. Ook de 56 extra plekken in de parkeergarage van PsyQ gingen niet door.



De 80 plekken na de herinrichting van de straten kwamen er ook niet, deels omdat bewoners geen bomen omgezaagd wilden zien. Wel huurde Den Haag parkeerplekken aan de Laan van NOI die bewoners gratis mochten gebruiken. ,,Maar dat pand is verkocht en er worden huizen gebouwd. Die plekken zijn we zo weer kwijt.’’



Net zo problematisch vindt het wijkberaad de ruimte die de gemeente aan dakopbouwen wil geven. Vooral omdat de gemeente er geen extra parkeerplekken tegenover stelt. In 2014 wonnen de bewoners daar nog een rechtszaak over.

De klos