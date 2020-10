Bezuidenhout Oost wordt steeds een stukje groener: ‘Veel bewoners hebben de mouwen opgestroopt’

Om deze stap te markeren, is op het Stuyvesantplein een fototentoonstelling geplaatst. De tentoonstelling is tot eind oktober te bewonderen. ‘Deze herinrichting is een goed voorbeeld van hoe kennis uit de wijk volop is benut om de boel op te knappen. Normaal gesproken was ik even langsgefietst om alle betrokkenen persoonlijk te bedanken, maar vanwege de coronamaatregelen is dat nu even niet mogelijk’, laat wethouder Hilbert Bredemeijer weten.