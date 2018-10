Bezuidenhout wil speelplek om komst woontorens

Groenen­dijk waarschuwt voor FC Groningen: 'We moeten alert zijn'

14:52 Dat FC Groningen in de eredivisie zo laag staat, zegt Fons Groenendijk weinig. In aanloop naar de onderlinge ontmoeting morgenavond in Den Haag waarschuwt de ADO-trainer zijn ploeg voor de kracht van de opponent. ,,Want ze hebben echt een goede selectie. Groningen zal vechten voor elke meter grond en de strijd met ons aangaan. We moeten heel alert zijn.”