Bi (49) is geen man of vrouw: ‘Mijn moeder was bang dat mensen zouden denken dat het aan haar lag’

Bi van Guine is 49 jaar. Vijf jaar geleden ontdekte hen pas echt diens identiteit. Hen en diens inderdaad, Van Guine is non-binair. De medewerker van de gemeente Den Haag identificeert zich niet als vrouw, maar ook niet als man. En daarom is gekozen voor de voornaamwoorden hen en diens. Geen ze of haar meer. De vraag ‘moet dat nou’, begrijpt Van Guine. Dat vroeg de veertiger zich in het begin ook af.