Bibi (23) neemt Vredespaleis over: ‘Ik eis gelijke rechten voor de vrouw, we zijn geen bedreiging’

,,Pas wanneer mannen gelijkheid niet zien als bedreiging, maar als meerwaarde hebben we als mens kans van slagen’’, zegt Bibi Huygen (23) tijdens haar Take-over namens Plan Nederland. Dat daar best nog wat voor moet gebeuren, realiseert ze zich als geen ander.

Uit recent onderzoek van Plan naar leiderschapsambities onder duizend jonge vrouwen tussen de 15 en 25, denkt bijna driekwart dat vrouwelijke leiders harder moeten werken voor respect dan hun mannelijke collega’s. ,,Onze houding naar vrouwelijke leiders moet opener’’, vindt Huygen in haar vlammende betoog voor de staf van het Vredespaleis. Voor Plan Nederland zet Huygen zich in voor gelijke rechten én kansen voor vrouwen. Young professionals, zoals zij ook zelf is. ,,Het demotiveren van meiden op grond van hun geslacht zou ondenkbaar moeten zijn, maar het gebeurt - nog altijd.’’

Ontwikkelingsland

Eerst de harde informatie. Want, zo stelt Huygen, zelfs vandaag, 10 oktober 2019, is 1 op de 3 vrouwen in een ontwikkelingsland voor haar achttiende getrouwd. ,,Zelfs vandaag is doodsoorzaak nummer 1 van meisjes een tienerzwangerschap. En zelfs vandaag leven er in Nederland 41.000, en wereldwijd 200 miljoen, besneden vrouwen.’’