Bibliotheek versnippert 100.000 boeken: je reinste barbarij

Ingezonden briefDe Haagse bieb wordt vanaf november voor vijf miljoen vertimmerd. Een kindercafé, een theaterzaal en oefenruimte voor conservatoriumstudenten moeten er komen. Maar niet iedereen is even blij met deze verbouwing.

Anders dan wethouder Van Asten en directeur Hermans ben ik helemaal niet te spreken over de verbouwing van de Centrale Bibliotheek aan het Spuiplein (18=10). Het stuk (‘Minder collectie, meer connectie’) verbloemt dat grofweg de helft van alle boeken, circa 100.000 stuks, in de papierversnipperaar is beland. Niet alleen de totale achtergrondcollectie met waardevolle vakinhoudelijke boeken is verdwenen. Ook uit de gewone collectie zijn lukraak grote happen genomen. Toen ik de ravage zag, sprongen de tranen in mijn ogen. Dit is je reinste barbarij. Hopelijk hebben de waardevolste boeken nog een nieuwe eigenaar gevonden.

Populistische koers

De bibliotheek was tot nu toe een prachtig kennisinstituut, vrij toegankelijk, midden in de stad. Toekomstgericht, als je bedenkt dat het aantal studerenden sterk zal toenemen, en dat ‘vrede en recht’ slechts kunnen bestaan bij de gratie van een goed opgeleide bevolking, die over een waaier aan informatiebronnen beschikt. Ik heb me er al vaker over verbaasd, dat de bibliotheek niet veel meer reclame maakte met deze unieke, in het verleden met zorg opgebouwde collectie.

In plaats daarvan moet het gebouw ‘gezellig’ worden, met speelplekken, een theater en een bar. Prima, maar als je daarvoor je boeken aan de straat zet, ondergraaf je wel je eigen bestaansrecht. Dat een wethouder van D66 achter deze populistische koers staat, vind ik onbegrijpelijk. Dat is toch de partij van beter onderwijs en juist méér cultuur? Ik vraag me af of de gemeenteraad met deze kaalslag heeft ingestemd. Jan Goossensen, Den Haag.

