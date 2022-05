Biesieklette is de beste Haagse Werkgever van het jaar, aldus GroenLinks

Biesieklette is een sociaal-maatschappelijke onderneming, ze bieden passende arbeid aan in hun fietsenstallingen en begeleiden zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hun medewerkers worden hierbij actief gecoacht en zo geholpen, waar mogelijk, naar een reguliere baan elders. Voor GroenLinks Den Haag verdient de manier waarop ze hun personeel steunen in hun ontwikkeling een groot compliment.

De prijs werd in ontvangst genomen door algemeen directeur van Biesieklette, Herman de Graaff. ,,We zijn ontzettend blij met deze waardering”, reageerde hij. ,,Ik ben heel trots op mijn team, want we doet dit samen. Dag in, dag uit. Biesieklette is veel meer dan het beheer van fietsenstallingen. We hopen nog vele mensen te kunnen begeleiden naar een vaste baan buiten Biesieklette.”