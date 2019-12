Big Brother is watching: 5000 camera’s houden Hagenaars in de gaten

Die 5000 camera’s zijn bij de politie aangemeld, waardoor agenten weten waar ze hangen. Bij een ongeluk, mishandeling of beroving zijn de camerabeelden dus snel op te vragen. Zo’n 880 camera’s zijn openbaar, van de gemeente Den Haag of andere organisaties. Meer dan 4000 apparaten zijn van particulieren of bedrijven.

Eigendom

De cameradichtheid is in Wassenaar en Zoetermeer nog hoger. Waar in Den Haag gemiddeld 9,2 camera’s per duizend inwoners zijn geregistreerd, zijn dat er in het villarijke Wassenaar 12,1 en in Zoetermeer 13,5 per duizend. Tachtig procent van alle camera’s zijn eigendom van bedrijven.