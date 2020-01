Big Buurman is watching you: Wie niet met de ‘slimme deurbel’ meedoet is meteen verdacht

De naam van de ‘slimme deurbel’ luidt Ring. Deze wordt bij wijze van proef door de gemeente Den Haag in jouw portiek geïnstalleerd, als je tenminste in een inbraakgevoelige buurt woont. Over stigmatiseren gesproken. In de bel zit een camera die 24/7 het portiek of jouw voordeur in de gaten houdt.