Bij actrice Wieteke van Dort thuis wordt niet gekookt: ‘Gaan graag naar restaurantje of bestellen bij traiteur’

Mandelab­rug over A12 per direct afgesloten wegens gevaarlij­ke scheuren, station Zoetermeer dicht

De Mandelabrug, de karakteristieke glazen brug over de A12, is niet veilig en gaat daarom per direct dicht. De brug is sinds vrijdagavond 20.00 uur niet meer te gebruiken. Station Zoetermeer is daardoor ook gesloten.

2 december