Bij basisschool De Piramide gymmen ook verlamde leerlingen mee

Even vragen aanTwee Haagse scholen zijn in de race voor de titel 'sportiefste school van Nederland': openbare basisschool Houtrust en De Piramide, school voor speciaal onderwijs. De uitreiking is vandaag. Patricia de Haan, gymdocente van De Piramide kijkt er naar uit. ,,Het gaat steeds meer leven.''

Een gymles in het speciaal onderwijs, is die anders dan in het gewone onderwijs?

,,Ja, want je moet met ieder individu rekening houden. Er zitten kinderen in de klas die salto's maken en vrijwel alles kunnen, maar we hebben ook te maken met verlamde kinderen in een rolstoel die soms alleen een vinger kunnen bewegen. Toch zorgen we voor beide doelgroepen twee keer per week voor een boeiende les.''

Hoe krijg je dat dan voor elkaar?

,,Neem zwaaien met de ringen: werkt slechts een van de armen, dan neemt het kind de beide ringen in één hand en zwaait zo door de zaal. Voor kinderen die ook dat niet kunnen, hebben we een schommel. Zo ervaren zij dezelfde sensatie. Ook is het voor kinderen in een rolstoel belangrijk, om eens in een andere houding te bewegen. Die nemen we mee naar een warm bad, om daar oefeningen te doen. Daarnaast hebben we aandacht voor 'So Smartlessen', waarin oriëntatie, lichaamsbesef en zelfredzaamheid centraal staan.''

Jullie waren al verkozen tot sportiefste speciaal school van Den Haag, vandaag worden jullie dat misschien van heel Nederland. Een belangrijke prijs?

,,Dat wordt het meer en meer. In eerste instantie dacht ik: ik vind het vooral belangrijk dat de lessen interessant zijn voor onze leerlingen. Maar gaandeweg bereiden we ons voor op de uitreiking en vooral ook de sportieve demonstratie die we daar laten zien. Het gaat steeds meer leven, ook onder de leerlingen.''