Met champagne-opgietingen in de ‘kelo sauna’ vierde Caesar Fitness + Spa Resort afgelopen week zijn vijfjarig bestaan. Het voormalige zwembad Mauritskade is uitgegroeid tot een club die uniek is voor Nederland.

Ambassadeurs, expats, bekende en onbekende Hagenaars ontmoeten elkaar dagelijks in de luxe club die op 28 december 2013 zijn deuren opende. Van een sportschool kun je nauwelijks spreken in het ruim 5000 vierkante meter grote complex, waarin niet alleen fitnessruimten zijn ondergebracht, maar ook een volwaardige yoga­studio, 20 meter zwembad, een beautycentrum en een volledig saunabedrijf.

,,Het publiek heeft ons moeten ontdekken’’, zegt directeur Annemarie ten Kate. ,,Bij buitenstaanders stonden we vooral bekend als dure sportschool. Totdat ze zelf binnenkwamen en zagen wat we allemaal te bieden hebben voor dat abonnement. Alleen al ons aanbod in de body & mind studio is veel omvattender dan bij de reguliere yogaschool.’’

Januari is traditiegetrouw de maand waarin sportscholen overspoeld worden door klanten vol goede voornemens. Caesar probeert ze te lokken met een ‘inspiratiedag’ morgen. Buiten de introductie van nieuwe lessen krijgen klanten en introducés dan voorlichtingsprogramma’s over sporten, voeding, slaap en balans.

Quote In Amsterdam zijn ze best jaloers op ons!

In de sportschool zelf is de combinatie van gewichtheffen, gymnastiek en atletiek (crossfit) al een tijdje populair. Manager van Caesar Fitness + Spa Resort Frank de Bock verwacht dat in 2019 de trend doorzet van personal training. ,,Steeds meer klanten kiezen voor persoonlijke begeleiding’’, zegt hij. ,,Vroeger was dat voorbehouden aan rijke of bekende Nederlanders. Tegenwoordig zie je dat de klant een etentje in een restaurant overslaat en zichzelf trakteert op af en toe een personal trainer.’’

