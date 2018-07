Bij de artiesten op schoot op de Parade

Een van de voorstellingen waarmee Zaal 4 morgen opent, is die van de mannen van de Worsten van Babel. Bekend van het gelijknamige televisieprogramma 24Kitchen. ,,Ze onderzoeken wat je nog mag eten in een wereld waarin je niet meer weet wat gezond, duurzaam of biologisch is'', vertelt programmeur John de Weerd. ,,En vooral waarom je moet koken!'' De Weerd vervolgt: ,,Ons huiskamertheater ademt een sfeer, alsof je bij de artiesten thuis op bezoek bent. Even ben je samen met 45 medebezoekers. Het geroezemoes buiten ebt weg, net als het gegil van mensen in de zweefmolen en de muziek op het festivalterrein.''



Sinds 2011 reist jaarlijks het huiskamertheater Zaal 4 van Het Nationale Theater mee met de Parade. Dit jaar is De Weerd samen met zeven artiesten, drie regisseurs en twee technici twee maanden op tournee. ,,We hebben ooit het demontabele houten theater van 6 bij 7 meter laten maken. Jong talent kon er 'tussen de schuifdeuren' proefdraaien."