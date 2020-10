Bij De Kleine Witte kunnen klanten ook gewoon een goede Sauvignon Blanc bij de hap bestellen

Moeten jullie in een horecastraat als De Mallemolen, met al die restaurants en eetcafés, niet flink aan de weg timmeren en echt met iets bijzonders komen?

,,Dat is niet nodig. We doen gewoon erg ons best om wat lekkers te maken. We hebben gemerkt dat zoiets via mond-tot-mondreclame snel verder bekend raakt. Bovendien hebben we veel vaste klanten in de buurt. Naast de de diverse stamppotjes, de schnitzels en de kip worden onze Indische gerechten als nasi rames, gadogado en saté veel besteld.”