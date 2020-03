Bij de tandartsenpraktijk van Nathalie moeten ze haast wel door: ‘En dat terwijl we een besmettingshaard zijn’

Jullie hebben standaard mondkapjes, handschoenen en spatbrillen. Waarom maken jullie je toch zorgen?

,,Het coronavirus verspreidt zich ook via de mond. Met het boren en reinigen van het gebit gebruiken we bepaalde materialen, zoals de boor, waardoor speeksel en bloedpropjes vrijkomen en door de lucht vliegen. Mondkapjes beschermen daar echt niet voldoende tegen op dit moment. In een recent artikel van The New York Times is ook met cijfers onderbouwd dat wij een groot risico hebben om het virus op te lopen.”