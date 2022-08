Bij deze bakker haalt koning Willem-Alexander zijn tompouces: ‘Je eet ze nergens zoals bij ons’

Handjes gezocht Halve Maan zoekt nóg stel nieuwe gastvrije mensen

In alle branches wordt naarstig naar nieuw personeel gezocht. Ook bij eetcafé De Halve Maan en Sir Winston Partycentrum in Rijswijk stapelen de vacatures zich op. Koks, medewerkers in de bediening of in de keuken, voltijd of deeltijd. Op de website werkenbijsirwinston.nl kun je direct sollciteren.

8 augustus