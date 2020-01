Bij deze club wordt elk nieuw jaar begonnen met een loop: ‘Meteen vanaf het begin was het gaan, gaan, gaan’

Het is niet zo dat een goede loper automatisch een goede voetballer is. Integendeel. Maar goede voetballers zijn wel altijd goede lopers. Natuurlijk, sommige topspelers kunnen het doen laten lijken of ze niet of amper bewegen, maar dat komt dan doordat ze dat voornamelijk doen wanneer de bal onderweg naar elders is. Zodra de bal wel in hun richting komt, is de tegenstander te laat.