Bij deze familie vieren ze het leven: ‘Ik word dagelijks geconfronteerd met de dood’

Die weggehaal­de bankjes op CS moeten terug, zegt politiek: ‘Dit zijn pestmaatre­ge­len tegen daklozen’

De houten bankjes met tafels in de hal van station CS zijn verdwenen. Of beter: verplaatst. Achter de in- en uitcheckpoortjes worden ze niet meer gebruikt door rondhangende, soms stelende en agressieve daklozen. Toch wil de Haagse politiek ze terug: ,,Dit is symptoombestrijding, dit zijn pestmaatregelen.”