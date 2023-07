Bij deze Haagse boerderijen kun je een dier uitkiezen voor thuis

Gemengde gevoelens over vertrek Mark Rutte in zijn eigen buurt: ‘Op wie moet ik nu stemmen?’

Het vertrek van Mark Rutte is deze morgen in het Haagse Benoordenhout hét gesprek van de dag. Bijna iedereen in deze wijk kent de premier, die hier is opgegroeid en woont. Velen hebben wel eens een praatje met hem gemaakt. ,,Ik dacht echt: ‘Oh mijn god, waar moet ik nu op stemmen?’ Er is geen goede opvolger.’’