Bij deze Haagse flitspalen werd het vaakst geflitst

Telecomreu­zen begraven strijdbijl in slepende glasvezel­ru­zie (voor een jaar)

Den Haag is al jaren het strijdtoneel van telecomreuzen. T-Mobile en KPN willen in de hofstad als een razende een snel glasvezelnetwerk aanleggen, maar vliegen elkaar geregeld in de haren. De gemeente treedt nu op als vredestichter en zorgt ervoor dat de strijdbijl begraven wordt. In ieder geval voor een jaar.

8 april