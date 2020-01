Bij deze kledingbieb kan je de mooiste outfits en designkleding huren

Nationale Aftelmo­ment in Den Haag populair­der bij tv-kij­kers dan het Nationale Vuurwerk

13:35 Het Nationale Vuurwerk in Rotterdam heeft het in de strijd om de tv-kijker afgelegd tegen het Nationale Aftelmoment in Den Haag. Bijna 2,5 miljoen kijkers stemden in de oudejaarsnacht af op de Haagse vuurwerkshow, terwijl de Rotterdamse variant het moest doen met een slordige 1,6 miljoen.