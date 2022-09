Bij deze sportieve familie vormt korfbal de leidraad in hun bestaan: ‘Opa is nog steeds onze trouwste fan’

OM: Criminele groep smokkelde drie jaar lang coke verstopt tussen kalksteen vanuit Curaçao

Verstopt in ladingen kalksteen vervoerde een drugsorganisatie drie jaar lang coke per containers vanuit Curaçao naar Oost-Nederland. Volgens het Openbaar ministerie is in totaal is 674 kilo cocaïne onderschept. De politie viel in deze zaak ook panden in Delft en Wateringen binnen.

23 september