Bij dit Haagse hotel kun je babykabeljauwen in je kamer laten plaatsen

Het Paleis Hotel gaat veel verder dan andere hotels met zijn services. Dat blijkt wel uit een tweet van de Engelse Simon Griew. De toerist maakte een kiekje van de bijzondere aanbieding van het logement: je kan er namelijk een ‘baby cod’ bestellen, een babykabeljauw dus. ‘Upon request we can place a baby cod in your room’, valt van de foto af te lezen. (vertaald: Op verzoek kunnen we een babykabeljauw in de kamer plaatsen)