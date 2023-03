Bij extreme regenbui zorgt dit park ervoor dat wij droge voeten houden

indebuurt.nl Binnenkij­ken: H&M Den Haag Graven­straat is weer open en zo ziet het eruit

Den Haag zonder H&M, het was de afgelopen maanden even niet anders. In een stad waar tot voor kort twee filialen waren, werd een van de mooiste H&M winkels de afgelopen tijd flink verbouwd. Vandaag heropende de winkel in het oude pand van Maison de Bonneterie.