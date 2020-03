Bij Fa Fa Dansacademie zitten ze niet bij de pakken neer: ‘The show must go on!’

De beroemde slogan komt er zonder aarzelen uit. Ook Annette Wijdom heeft nog nooit zoiets als een coronacrisis meegemaakt, compleet met het annuleren van een serie grote evenementen zoals de opening van het Grand Prix/Formule 1-seizoen. Maar voor hete vuren heeft ze absoluut vaker gestaan. ,,In de wereld van de showbizz moet je met teleurstellingen leren omgaan. Ze maken je sterker. We hebben vanaf het begin de rust bewaard, alles zo goed mogelijk door laten draaien en voorzorgsmaatregelen genomen, totdat we moesten sluiten. Dat was een grote tegenslag want we zaten middenin de repetitieperiode voor onze jaarlijkse voorstelling. Die moeten we nu doorschuiven; niemand weet hoe ver. Maar het positieve is dat de testlessen voorbij zijn en iedereen al weet of ’ie door is naar het volgende leerjaar. We proberen de examenleerlingen zo goed mogelijk te helpen om het afstuderen tot een succes te maken.”