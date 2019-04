Bij familie Rutten op de werkvloer: ‘Niet lullen maar poetsen’

Ver van haar bed is het niet, want ze behoort zelf tot de Van Ginderen-lijn, het fameuze Haagse installatiebedrijf. ,,De wereld van de familiebedrijven is uniek", vertelt Judith Oudshoorn, die getrouwd is met een telg van de Van Ginderen-dynastie. Het is de familie achter het fameuze Haagse installatiebedrijf. Al zestien jaar maakt Oudshoorn derhalve van dichtbij mee hoe een familiebedrijf reilt en zeilt. ,,In tijden van crisis houden deze bedrijven knap het hoofd boven water'', weet ze. ,,Ze zijn vaak ook voorzichtiger dan andere bedrijven, omdat het bedrijf hun familievermogen is."

De dynamiek in een familiebedrijf is heel anders dan in een 'normaal' bedrijf. ,,De normen en waarden worden gedeeld en iedereen heeft een functie in de zaak. Ik kende mijn schoonvader als het gezicht van het bedrijf, maar ik kwam er snel achter dat mijn schoonmoeder net zo goed de directeur is.''

Ereblijk

Het raadslid wil deze familiebedrijven vanwege in de schijnwerpers zetten. Den Haag kent al de Zilveren Ooievaar, een jaarlijkse prijs voor Haagse ondernemers. Oudshoorn wil nu de Gouden Ooievaar in het leven roepen: een ereblijk speciaal voor Haagse familiebedrijven. ,,En ik roep het college op om als het om aanbestedingen gaat dit soort Haagse bedrijven, met Haagse medewerkers, meer kans te geven. Kortom: local return.''

Haagse familiebedrijven verdienen meer erkenning, vindt Oudshoorn: ,,Ze zijn zo diep geworteld in Den Haag. Ze sponsoren voetbalclubs, ze werken actief mee aan de sinterklaasintocht... Ze zijn overal, maar vaak in de luwte. Ze verdienen het om in het zonnetje te worden gezet.''

Die erkenning zouden Marjan en Jan Rutten (52) van groente- en fruitbedrijf Rutten wel waarderen. Samen met zoon Carlo (24) zwoegen ze vanaf 01.00 uur 's nachts in hun winkel. Als authentieke groenteboer leveren ze ook aan grote horecabedrijven.

81 jaar

Dit familiebedrijf bestaat inmiddels 81 jaar. ,,Mijn opa heeft het opgericht", vertelt Jan Rutten geanimeerd. ,,Mijn vrouw en ik staan hier nu al 34 jaar aan elkaars zijde. Echt gezellig hoor!" waarop een bulderende lach volgt. Marjan Rutten komt zelf ook uit een gezin van groentehandelaars. Een gedeelde instelling is belangrijk, denkt Rutten. ,,We hebben dezelfde mentaliteit: niet lullen maar poetsen.''

Dat doet zoon Carlo ook. Hij is de vierde generatie Rutten in de groente- en fruitbusiness. ,,Hij probeerde na het vwo een paar studies, maar het sloeg allemaal nét niet aan'', vertelt Jan Rutten, ,,Toen zat hij toch écht op z'n plek hier."

Hun nalatenschap is dus voorlopig veilig gesteld. ,,Dat is wel bijzonder, denk ik. Er zijn weinig groenteboeren meer. We verkopen geen stamppotjes of limonades en salades, hè! We verkopen alleen pure, échte groenten en fruit. Zoals vroeger."

Volledig scherm VVD-raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen - haar naam zegt het al - is getrouwd met een telg van de familie Van Ginderen. Ze breekt een lans voor familiebedrijven. © Jacques Zorgman