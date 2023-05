Bij Ferogh en Rafiullah eet je Afghaans (en wij probeerden het uit)

DE KWESTIE (GESLOTEN) Horrorpol­ler: noodzake­lijk kwaad of tot nooit meer ziens?

Menig krantenartikel is er al over geschreven, menig auto is er tegenop gebotst: de gevreesde pollers aan de Haagse Escamplaan bij het HagaZiekenhuis. Na een kleine zestig aanrijdingen is nu besloten: genoeg is genoeg, de poller verdwijnt. Voorlopig althans. Maar kan dat wel?