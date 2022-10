Bij gebrek aan een kok staat Dion (46) zelf in de keuken van zijn café De Paraplu: ‘De spoeling is dun’

met video In de stad waar in de jaren 60 de eerste tags verschenen, opent enorm graffitimu­se­um

De graffiti-cultuur in Nederland begon in de jaren 60 in Den Haag. Niet zo gek dus dat er uitgerekend in deze stad een enorm graffitimuseum opent. Het groezelige straatgevoel van de Amerikaanse ghetto’s uit de jaren tachtig is er nagebootst, maar er is ook aandacht voor moderne street art.

