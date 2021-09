Bij gedupeerde stucadoor-broers Traub gaat het dak eraf: ‘Altijd gezegd dat rol gemeente niet klopte’

EnergieacademieDe telefoon van Michel Traub ontploft als maandagmiddag bekend wordt dat wethouder Bert van Alphen opstapt vanwege het vernietigende rapport over de geflopte Energieacademie. De stucadoor-broers Michel en Peet Traub hebben al hun geld en passie gestoken in het failliete banenproject van 1,1 miljoen. ‘En altijd gezegd dat de rol van de gemeente erin niet klopte.’

,,De prietpraat over het mislukken van de Energieacademie wordt met het rapport rechtgezet”, zegt Michel Traub over het directe vertrek van wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) maandagmiddag. Aanleiding is het externe vernietigende rapport van Berenschot over het floppen van het prestigieuze banenproject. Van Alphen trekt de conclusie dat er veel zaken aan de kant van de gemeente niet goed zijn gegaan.

Bureaucratie

De stucadoor-gebroeders Michel en Peet Traub zijn een belangrijke pijler van het prestigieuze banenproject als dat in februari vorig jaar wordt geopend door premier Mark Rutte. Het voelt als ‘de hoofdprijs’ om na hun pioniersfase in een huurpand ‘moeilijke’ jongeren het vak te leren in de academie in Zichtenburg. Daarvoor hadden ze zich tien jaar op hun recht-voor-zijn-raapmanier door de bureaucratie gevochten om te kunnen doen waarin ze heel goed blijken te zijn: mensen motiveren een vak te leren voor de arbeidsmarkt.

485.000 euro

Na het faillissement een jaar na de opening, dat volgens Berenschot kwam omdat door alle betrokken partijen de zaken structureel niet goed geregeld en afgesproken zijn, claimden de Traub-broers dat met name de rol van de gemeente niet deugde door een actieve rol te willen hebben bij de uitvoering. Financieel claimt Traub 485.000 euro die ze volgens hen in de opleiding hebben gestoken en voor afgesloten contracten. ,,En voor een advocaat en een adviseur, want zoiets maakt je bedrijf kapot.”

