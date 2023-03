Bij Jeroen werken vluchtelingen: 'Mooi dat we iets voor hen kunnen doen'

indebuurt.nlArthur Bondar is acht maanden geleden uit Oekraïne gevlucht, al snel na zijn aankomst in Den Haag kon hij aan de slag in de keuken van strandtent De Staat. Eerst als afwashulp, inmiddels als assistent van de chef. “Ik ben heel blij dat ik hier ben en zo goed word opgevangen. De mensen hier zijn heel behulpzaam”, vertelt Arthur in gebrekkig Engels.