Bij jubilerend HPSV tellen de voetballende vrouwen dubbel en dwars mee: 'We gaan voor vliegende start'

Het is een pocket-complex, daar aan de Henriëtte Roland Holstweg. Maar wat het tekort komt aan omvang, maakt het meer dan goed qua overzichtelijkheid. Plus klassieke voetbalcharme. Want daar is het mee overgoten. Gemetselde dug-outs, een met de hand te bedienen scorebord en ballenvangers die het zwaar hebben om zichzelf overeind te houden. Het atletiekbaantje om het eerste veld heen raakt weliswaar langzaam maar zeker overwoekerd, maar is gelukkig nog wel zichtbaar. Ondanks de locatie middenin de stad aan overdadig groen geen gebrek, want het ligt in het Zuiderpark (kant Loevesteinlaan).