Bij La Mian moet je zeker de kleine gerechtjes nemen, maar ze verleiden je ook met bergen noedels

Chef-kok Ching Lei Tchi (33) en sommelier-gastheer Jimmy Yong (31) kregen het koken met de rijstpaplepel ingegoten als kinderen van horeca-ouders. Ching Lei lanceerde zich als 3-jarige mannetje al wiebelend door het restaurant van zijn ouders in Hoorn. Hagenaars en Westlanders haalden intussen bij de ouders van Jimmy Yong eten in hun restaurant Shanghai in Wateringse Veld. Jimmy hielp zijn vader in de keuken vanaf zijn achtste. Veel tweede generatie Chinezen zijn in Den Haag opgegroeid in een horecafamilie. Voor hen was het vanzelfsprekend om na schooltijd mee te helpen in het restaurant.