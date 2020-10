Bij Luden waren ze gewoon dom

Di-rect gaat in december naar het Kurhaus voor volgende online concert

16 oktober Di-rect heeft de smaak te pakken gekregen van het organiseren van online- concerten in coronatijd. Nadat de band afgelopen zaterdag een livestream deed vanuit de Electriciteitsfabriek, is het volgende digitale spektakel alweer in aantocht. Op 11 december spelen ze vanuit het Kurhaus in Scheveningen. Net als bij voorgaande evenementen mag de kijker zelf de toegangsprijs bepalen. Al vanaf twee euro is het mogelijk om thuis live mee te kijken.