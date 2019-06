Bij Missing Chapter helpen kinderen bedrijven uit de brand

Luchthaven kan ongestraft maximaal aantal nachtvluch­ten overschrij­den

16:55 Rotterdam The Hague Airport kan niet worden bestraft voor overschrijding van het aantal nachtvluchten. Weliswaar bestaat een afspraak over maximaal 849 nachtvluchten per jaar, maar dat aantal is niet in een wet vastgelegd. Dus kan daar volgens de bestuursrechter niet op worden gehandhaafd.