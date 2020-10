Bij ‘Music! – van Beethoven tot Beyoncé’ moet je geen gêne hebben: ‘Dansschoenen aan, op naar het Museon’

Interview Corona of niet, Jan Zoet gaat er van uit dat Amare volgend jaar opent: ‘Moet het huis van alle Hagenaars worden’

6 oktober Corona of niet, directeur van het Zuiderstrandtheater Jan Zoet gaat er nog altijd van uit dat vrijdag 3 september 2021 de datum is dat het nieuwe Huis voor de Podiumkunsten Amare zijn deuren opent. ,,We beginnen bescheiden om de eventuele kinderziektes het hoofd te bieden, maar in november komt er een groots open-huisfestival voor en door alle Hagenaars”, zegt hij.