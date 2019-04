Bij ongeval betrokken bedrijf zoekt vergeefs contact met familie overleden fietser

,,We hebben zelfs uit de krant moeten vernemen dat de man na enkele dagen in het ziekenhuis aan de verwondingen is bezweken”, vertelt zij. Dat steekt haar en de chauffeur, die nog steeds gebukt gaat onder een trauma na het ongeval. ,,Een gesprek om te vertellen hoe het is gegaan, is wel het minste dat wij kunnen doen.”



Het ongeluk gebeurde toen aan het begin van de avond de fietser niet zag dat de laadklep van de vrachtwagen open stond. Hij fietste er tegenaan. Een week later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.